Одна из немецких земель предлагает 5000 евро бывшим жителям за возвращение

Федеральная немецкая земля Тюрингия разработала план по возвращению бывших жителей, который предусматривает единовременный платеж в размере 5000 евро для каждого, кто вернется туда жить и работать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

План был утвержден на конференции Христианско-демократического союза Ангелы Меркель в рамках пакета предложений относительно будущих местных выборов. Председатель местного отделения партии Майк Моринг сказал, что это "приглашение вернуться домой и сформировать будущее здесь".

Тюрингия - одна из нескольких бывших восточногерманских земель, которая в течение трех десятилетий после воссоединения Германии испытывает постоянный "отток мозгов". Молодежь переезжает в западные земли в поисках возможностей для работы и высокой зарплаты.

Согласно правительственной статистике, население Тюрингии уменьшилось на сотни тысяч человек со времени воссоединения. Это первая подобная инициатива в Германии.

ХДС руководила Тюрингией с момента воссоединения, но проиграла выборы в 2014 году левоцентристской коалиции. Выборы здесь должны состояться 27 октября и партия Меркель может потерять часть голосов в пользу правой "Альтернативы для Германии".

В начале сентября правые заняли второе место на местных выборах в Бранденбурге и Саксонии. ХДС хоть и победила на этих выборах, но показала значительно худший результат, чем 5 лет назад.