ЄС оновив свої правила контролю над експортом зброї

Рада ЄС у понеділок, 16 серпня, ухвалила рішення про оновлення загальноєвропейських правил контролю над експортом зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС в понеділок.

У документі наголошується, що сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про зміну спільної позиції, яка діяла з 8 грудня 2008 року щодо контролю над експортом зброї. Зазначається, що це рішення пов'язане з "низкою обставин і на рівні ЄС, і на міжнародному рівні та з появою нових зобов'язань у держав-членів".

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Зокрема, це набуття чинності Договору про торгівлю зброєю (АТТ) від 24 грудня 2014 року, який регулює міжнародну торгівлю звичайною зброєю.

"У своїх висновках Рада нагадує про свою прихильність посиленню контролю за експортом військової техніки і обладнання, а також зміцненню співробітництва та сприяння зближенню в області експорту військової техніки та обладнання в рамках спільної зовнішньої політики і політики безпеки", - йдеться у повідомленні.

"Це досягається шляхом встановлення, підтримки і реалізації високих загальних стандартів управління передачею військових технологій і обладнання всіма державами-членами", - додається в заяві.

Рада також підтверджує, що військова техніка та технології мають продаватися відповідальним і підзвітним чином.

"Рада підтверджує своє зобов'язання сприяти співробітництву та зближенню в політиці держав-членів, спрямованій на запобігання експорту військової техніки та технологій, які можуть бути використані для внутрішніх репресій або міжнародної агресії чи можуть сприяти регіональній нестабільності", - сказано в заяві.