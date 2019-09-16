ЕС обновил свои правила контроля над экспортом оружия

Совет ЕС в понедельник, 16 августа, принял решение об обновлении общеевропейских правил контроля над экспортом оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС в понедельник.

В документе отмечается, что сегодня Совет ЕС принял решение об изменении общей позиции, которая действовала с 8 декабря 2008 года, по контролю над экспортом оружия. Отмечается, что это решение связано с "рядом обстоятельств и на уровне ЕС, и на международном уровне и с появлением новых обязательств у государств-членов".

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В частности, это вступление в силу Договора о торговле оружием (АТТ) от 24 декабря 2014 года, который регулирует международную торговлю обычным оружием.

"В своих выводах Совет напоминает о своей приверженности усилению контроля за экспортом военной техники и оборудования, а также укреплению сотрудничества и содействию сближению в области экспорта военной техники и оборудования в рамках общей внешней политики и политики безопасности", - говорится в сообщении.

"Это достигается путем установления, поддержания и реализации высоких общих стандартов управления передачей военных технологий и оборудования всеми государствами-членами", - добавляется в заявлении.

Совет также подтверждает, что военная техника и технологии должны продаваться ответственным и подотчетным образом.

"Совет подтверждает свое обязательство способствовать сотрудничеству и сближению в политике государств-членов, направленной на предотвращение экспорта военной техники и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий или международной агрессии и могут способствовать региональной нестабильности", - сказано в заявлении.