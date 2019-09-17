У Чехії пом'якшили вирок військовому, який воював за "ДНР"

Вищий апеляційний суд Праги полегшив вирок військовослужбовцю Еріку Ешту, якого засудили за участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на České noviny.

У травні суд засудив Ешту на три роки умовно з відстрочкою на чотири роки та скасував його військове звання, що означає фактичне завершення кар’єри в чеській армії. Його дії кваліфікували як підготовку до терористичного акту.

Апеляційний суд постановив, що у справі Ешту не було застосувано точну юридичну кваліфікацію, і пом'якшив вирок до двох років умовно з відстрочкою на три роки. Рішення про скасування звання підтверджене.

Апеляційний суд не погодився зі звинуваченням у підготовці теракту. "Його намір, безумовно, не полягав в участі у терористичній групі", - пояснив голова апеляційної ради Зденек Совак, чому він не звернувся до цієї кваліфікації.

Чоловікові могло загрожувати до 20 років в'язниці за тероризм та до 12 років за участь у злочинній організації. За участь в іноземному збройному формуванні суд міг покарати солдата до п'яти років позбавлення волі.

Згідно з обвинувальним висновком, Ешту виїхав до України 2015 року та взяв участь у боях на боці проросійських бойовиків. Згідно з вироком, з 11 квітня по 5 травня він носив форму бойовиків, тримав оборону в окопах, зберігав зброю та охороняв ринок, де перебували солдати. Його участь у обстрілах судами не доведена.

Ешту заявляв в обласному суді, що їздив в Україну як турист і що "ДНР" не є терористичною організацією. "Я дійсно не їхав в Україну воювати", - повторив він сьогодні.