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В Чехии смягчили приговор военному, воевавшему за "ДНР"

Вторник, 17 сентября 2019, 14:01

Высший апелляционный суд Праги смягчил приговор военнослужащему Эрику Эшту, которого осудили за участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на České noviny.

В мае суд приговорил Эшту к трем годам условно с отсрочкой на четыре года и отменил его воинское звание, что означает фактическое завершение карьеры в чешской армии. Его действия квалифицировали как подготовку к террористическому акту.

Апелляционный суд постановил, что в деле Эшту не была применена точная юридическая квалификация, и смягчил приговор до двух лет условно с отсрочкой на три года. Решение об отмене звания подтверждено.

Апелляционный суд не согласился с обвинением в подготовке теракта. "Его намерение, безусловно, не состояло в участии в террористической группе", - пояснил председатель апелляционного совета Зденек Совак, почему он не обратился к этой квалификации.

 

Мужчине могло грозить до 20 лет тюрьмы за терроризм и до 12 лет за участие в преступной организации. За участие в иностранном вооруженном формировании суд мог приговорить военного к пяти годам лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Эшту отправился в Украину в 2015 году и принял участие в боях на стороне пророссийских боевиков. Согласно приговору, с 11 апреля по 5 мая он носил форму боевиков, держал оборону в окопах, хранил оружие и охранял рынок, где находились солдаты. Его участие в обстрелах судами не доказано.

Эшту заявлял в областном суде, что ездил в Украину в качестве туриста и "ДНР" не является террористической организацией. "Я действительно не ехал в Украину воевать", - повторил он сегодня.

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