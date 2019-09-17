В ЕС поражены "турборежимом" новой власти, но предостерегают от ошибок

"Турборежим", взятый новой властью, в Брюсселе рассматривают не как источник беспокойства, а скорее повод для осторожных комплиментов.

Об этом говорится в статье "Евроинтеграция в "турборежиме": какое место будут иметь Европа и НАТО в работе нового правительства".

"Мы поражены и очень поддерживаем новую власть в ее реформаторских усилиях – даже если скорость такого прорыва немного высоковата. Когда делать что-то очень быстро, то легко ошибиться в своих действиях, но что поделаешь, и Рим строили не без ошибок", – сказала заместитель главы генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова Матернова.

Вместе с тем она предостерегла правительство от восприятия европейской интеграции как чего-то оторванного от процесса реформирования страны.

"Я передала Дмитрию Кулебе нашу ключевую рекомендацию: не надо воспринимать евроинтеграцию как самостоятельный процесс. Выполнение ассоциации должно быть интегрировано в общий процесс реформ", – пояснила она.

Впрочем, как отмечается в статье, несмотря на публичные комплименты ЕС и новая власть уже имели первые недоразумения.

Новую власть, в частности, возмутило то, что Евросоюз перешел к публичной критике ее инициатив, не предупредив правительство о такой критике (как это произошло, в частности, с проектом закона о прокуратуре). В свою очередь ЕС не может понять, почему официальный Киев, декларируя свою проевропейскость, в вопросах типа закона о прокуратуре уничтожает наработки прошлых лет.