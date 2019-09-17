Експрем'єр Італії покинув партію влади, похитнувши урядову коаліцію

Колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці залишив керівну Демократичну партію, щоб створити нову центристську політичну силу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР, цей крок ще більше може похитнути і без того нестійкий уряд Італії.

"Я вирішив покинути Демократичну партію і побудувати разом з іншими новий дім, щоб займатися політикою інакше", - написав він у Facebook у вівторок вранці.

Експрем'єр недавно відновив свою центральну роль в італійській політиці, використавши свій вплив у парламенті для просування коаліційної угоди між демократами і їх колишніми головними ворогами, "Рухом 5 зірок".

Політичні аналітики кажуть, що крок Ренці застав ворогів зненацька, але навряд чи він підвищить його дуже низький рейтинг.

"Очікується, що близько 30-32 депутатів з нижньої палати і Сенату приєднаються до нової політичної партії Ренці. Без підтримки цих законодавців уряду Джузеппе Конте було б майже неможливо контролювати більшість у обох палатах", - сказав Вольфанго Пікколі, глава дослідницької компанії Teneo.

У той час як Ренці заспокоїв Конте, що його прихильники будуть і надалі підтримувати крихкий коаліційний уряд, створення нової центристської партії посилить політичну невизначеність в Італії і створить додатковий тиск на лідера демократів Ніколу Зінгаретті.

Очікується, що Ренці представить назву і деталі своєї нової політичної партії на щорічних зборах своїх прихильників у Флоренції 18-20 жовтня.