Экс-премьер Италии покинул партию власти, поколебав правительственную коалицию

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци покинул руководящую Демократическую партию, чтобы создать новую центристскую политическую силу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР, этот шаг еще больше может поколебать и без того неустойчивое правительство Италии.

"Я решил покинуть Демократическую партию и построить вместе с другими новый дом, чтобы заниматься политикой по-другому", - написал он в Facebook во вторник утром.

Экс-премьер недавно возобновил свою центральную роль в итальянской политике, использовав свое влияние в парламенте для продвижения коалиционного соглашения между демократами и их бывшими главными врагами, "Движением 5 звезд".

Политические аналитики говорят, что шаг Ренци застал врагов врасплох, но вряд ли он повысит его очень низкий рейтинг.

"Ожидается, что около 30-32 депутатов из нижней палаты и Сената присоединятся к новой политической партии Ренци. Без поддержки этих законодателей правительства Джузеппе Конте было бы почти невозможно контролировать большинство в обеих палатах", - сказал Вольфанга Пикколи, глава исследовательской компании Teneo.

В то время как Ренци успокоил Конте, что его сторонники будут и в дальнейшем поддерживать хрупкое коалиционное правительство, создание новой центристской партии усилит политическую неопределенность в Италии и создаст дополнительное давление на лидера демократов Николу Дзингаретти.

Ожидается, что Ренци представит название и детали своей новой политической партии на ежегодном собрании своих сторонников во Флоренции 18-20 октября.