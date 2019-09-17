Суд у Берліні засудив чоловіка за вбивство, скоєне в 1987 році

Німецький суд у вівторок засудив чоловіка до довічного ув'язнення за жорстоке вбивство жінки понад три десятиліття тому.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Deutsche Welle.

Слідчі відшукали 61-річного підсудного завдяки зразкам ДНК, виявленим на сукні жертви. Убивство трапилося 1987 року в Берліні.

Згідно з вироком, чоловік познайомився з жертвою через газетне оголошення і двоє мали кілька сексуальних контактів. Їхні стосунки зберігалися в таємниці, оскільки мати двох дітей у той час жила з їхнім батьком.

Однак обоє посварилися під час одного з візитів чоловіка до помешкання жінки у присутності її маленького сина. Дитині було два роки і вісім місяців, коли стався інцидент.

Жінка, очевидно, вимагала грошей у чоловіка, щоб їхні побачення продовжилися, а чоловік у відповідь ставав "агресивним і жорстоким", сказав головний суддя Матіас Шерц. Обвинувачений спочатку душив жертву, а потім завдав їй кілька ударів в шию.

Потім він покинув квартиру, залишивши дитину чекати поруч з тілом матері, поки його старший брат не повернувся зі школи.

Спершу слідчі не змогли розкрити злочин і зупинили розслідування в 1991 році. Однак в 2015 році прокуратура поновила справу, щоб застосувати сучасний аналіз ДНК до зразків, знайдених на платті жінки.

Крім того, свідок надав детальну інформацію про відносини між обвинуваченим і потерпілою.

Підсудний стверджував, що він ніколи не займався сексом з жінкою і не бачив її в день вбивства. Головуючий суддя відхилив його свідчення у вівторок як недостовірні.