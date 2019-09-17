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Суд в Берлине осудил мужчину за убийство, совершенное в 1987 году

Вторник, 17 сентября 2019, 19:51

Немецкий суд во вторник приговорил мужчину к пожизненному заключению за жестокое убийство женщины более трех десятилетий назад.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Deutsche Welle.

Следователи нашли 61-летнего подсудимого благодаря образцам ДНК, обнаруженным на платье жертвы. Убийство случилось 1987 года в Берлине.

Согласно приговору, мужчина познакомился с жертвой через газетное объявление и двое имели несколько сексуальных контактов. Их отношения сохранялись в тайне, поскольку мать двоих детей в то время жила с их отцом.

Однако оба поссорились во время одного из визитов мужчины в дом женщины в присутствии ее маленького сына. Ребенку было два года и восемь месяцев, когда произошел инцидент.

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Женщина, очевидно, требовала денег у мужчины, чтобы их свидание продолжились, а мужчина в ответ становился "агрессивным и жестоким", сказал главный судья Матиас Шерц. Обвиняемый сначала душил жертву, а затем нанес ей несколько ударов в шею.

Затем он покинул квартиру, оставив ребенка ждать рядом с телом матери, пока его старший брат не вернулся из школы.

Сначала следователи не смогли раскрыть преступление и остановили расследование в 1991 году. Однако в 2015 году прокуратура возобновила дело, чтобы применить современный анализ ДНК с образцами, найденных на платье женщины.

Кроме того, свидетель предоставил подробную информацию об отношениях между обвиняемым и потерпевшей.

Подсудимый утверждал, что он никогда не занимался сексом с женщиной и не видел ее в день убийства. Председательствующий судья отклонил его показания во вторник как недостоверные.

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