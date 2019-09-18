Естонія: міністр нарікає, що громадян змушують переходити на іншу мову

Міністр культури Естонії Тиніс Лукас вважає неприйнятною ситуацію, коли для отримання простих послуг замість естонської мови необхідно використовувати якусь іншу.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на ERR.

Лукас закликав громадян активніше звертатися в Мовну інспекцію, якщо в якомусь закладі послідовно порушують Закон про мову.

"Можливо, замість Мовної інспекції слід було б створити департамент і дати йому більше можливостей. У будь-якому разі ми повинні захищати свою мову і стежити, хто до нас сюди приїжджає, щоб все нові іммігранти могли інтегруватися, а в іншому випадку їхали б з Естонії", - сказав він.

За словами міністра, останнім часом під час прогулянок по центру Таллінна його не полишає думка про те, чи дійсно всі іноземці приїжджають до Естонії вчитися і зацікавлені у вивченні естонського мови.

"У багатьох місцях у центрі міста, в парку Таммсааре, у мене, як і в багатьох інших людей, виникає питання: чи дійсно всі ці хлопці, явно не інтегровані в естонську культуру, є тими молодими ядерними фізиками, які навчаються в університетах? Або ж це іммігранти, які не готові вчити естонську мову, яких всілякі "Болти" і "Вольти" зі спокійною совістю беруть на роботу і які взагалі не володіють естонською мовою, і ми, естонці, змушені спілкуватися з ними на інших мовах, щоб отримати свою їжу, посилку або проїхати на таксі", - нарікає Лукас.

На його думку, всім потрібно проявляти пильність: "Я думаю, воно того варте заради збереження естонської культури".

Нагадаємо, штраф за порушення мовних вимог в Естонії становить 640 євро. Торік у парламенті Естонії (Рійгікогу) зареєстрували законопроєкт про внесення поправки до Закону про мову, яка передбачає десятикратне підвищення штрафу за порушення вимог до знання естонської мови.