Эстония: министр посетовал, что граждан заставляют переходить на другой язык

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас считает неприемлемой ситуацию, когда для получения простых услуг вместо эстонского языка необходимо использовать другой.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на ERR.

Лукас призвал граждан активнее обращаться в Языковую инспекцию, если в каком-то заведении последовательно нарушают Закон о языке.

"Возможно, вместо Языковой инспекции следовало бы создать департамент и дать ему больше возможностей. В любом случае мы должны защищать свой язык и следить, кто к нам сюда приезжает, чтобы все новые иммигранты могли интегрироваться, а в противном случае уезжали бы из Эстонии", - сказал он.

По словам министра, в последнее время во время прогулок по центру Таллинна его не покидает мысль о том, действительно ли все иностранцы приезжают в Эстонию учиться и заинтересованы в изучении эстонского языка.

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"Во многих местах в центре города, в парке Таммсааре у меня, как и многих других людей, возникает вопрос: действительно ли все эти ребята, явно не интегрированные в эстонскую культуру, являются теми молодыми ядерными физиками, которые учатся в университетах? Или же это иммигранты, которые не готовы учить эстонский язык, которых всевозможные "Болты" и "Вольты" со спокойной совестью берут на работу, и мы, эстонцы, вынуждены общаться с ними на других языках, чтобы получить свою еду, посылку или проехать на такси", - сетует Лукас.

По его мнению, всем нужно проявлять бдительность: "Я думаю, оно того стоит ради сохранения эстонской культуры".

Напомним, штраф за нарушение языковых требований в Эстонии составляет 640 евро. В прошлом году в парламенте Эстонии (Рийгикогу) зарегистрировали законопроект о внесении поправки в Закон о языке, которая предусматривает десятикратное повышение штрафа за нарушение требований к знанию эстонского языка.