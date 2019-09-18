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На вокзалі Мілана невідомий поранив солдата канцелярським ножем

Середа, 18 вересня 2019, 10:22

Італійські антитерористичні органи розслідують справу 23-річного чоловіка, підозрюваного в нанесенні ножового поранення військовому біля головного залізничного вокзалу Мілана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Підозрюваний напав на солдата, який здійснював патрулювання, зі спини з ножем для розкривання листів, в результаті чого потерпілий отримав легкі поранення в шию. Інші солдати затримали і роззброїли чоловіка, перш ніж передати його поліції.

"Нападник був швидко знерухомлений солдатами завдяки методам, набутим під час військової підготовки", - йдеться в заяві італійської армії.

Зловмисника вже зупиняли в тому ж районі пізно ввечері в понеділок за спробу вдарити людей ручкою.

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За повідомленнями ЗМІ, він є нелегальним мігрантом з Ємену. За словами свідків, він кричав "Аллах Акбар" під час арешту.

Йому було пред'явлено звинувачення в заподіянні тілесних ушкоджень державному службовцю.

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Італія
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