На вокзалі Мілана невідомий поранив солдата канцелярським ножем

Італійські антитерористичні органи розслідують справу 23-річного чоловіка, підозрюваного в нанесенні ножового поранення військовому біля головного залізничного вокзалу Мілана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Підозрюваний напав на солдата, який здійснював патрулювання, зі спини з ножем для розкривання листів, в результаті чого потерпілий отримав легкі поранення в шию. Інші солдати затримали і роззброїли чоловіка, перш ніж передати його поліції.

"Нападник був швидко знерухомлений солдатами завдяки методам, набутим під час військової підготовки", - йдеться в заяві італійської армії.

Зловмисника вже зупиняли в тому ж районі пізно ввечері в понеділок за спробу вдарити людей ручкою.

Читайте також Чоловік з ножем і шампуром напав на перехожих у Франції, є загиблий і поранені

За повідомленнями ЗМІ, він є нелегальним мігрантом з Ємену. За словами свідків, він кричав "Аллах Акбар" під час арешту.

Йому було пред'явлено звинувачення в заподіянні тілесних ушкоджень державному службовцю.