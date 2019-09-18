На вокзале Милана неизвестный ранил солдата канцелярским ножом

Итальянские антитеррористические органы расследуют дело 23-летнего мужчины, подозреваемого в нанесении ножевого ранения военному у главного железнодорожного вокзала Милана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Подозреваемый напал на солдата, который проводил патрулирование, со спины с ножом для вскрытия писем, в результате чего пострадавший получил легкие ранения в шею. Другие солдаты задержали и разоружили мужчину, прежде чем передать его полиции.

"Нападавшего быстро нейтрализовали солдаты благодаря методам, полученным во время военной подготовки", - говорится в заявлении итальянской армии.

Злоумышленника уже останавливали в том же районе поздно вечером в понедельник за попытку ударить людей ручкой.

Читайте также Мужчина с ножом и шампуром напал на прохожих во Франции, есть погибший и раненые

По сообщениям СМИ, задержанный – нелегальный мигрант из Йемена. По словам свидетелей, он кричал "Аллах Акбар" во время ареста.

Ему было предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений государственному служащему.