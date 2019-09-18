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На вокзале Милана неизвестный ранил солдата канцелярским ножом

Среда, 18 сентября 2019, 10:22

Итальянские антитеррористические органы расследуют дело 23-летнего мужчины, подозреваемого в нанесении ножевого ранения военному у главного железнодорожного вокзала Милана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Подозреваемый напал на солдата, который проводил патрулирование, со спины с ножом для вскрытия писем, в результате чего пострадавший получил легкие ранения в шею. Другие солдаты задержали и разоружили мужчину, прежде чем передать его полиции.

"Нападавшего быстро нейтрализовали солдаты благодаря методам, полученным во время военной подготовки", - говорится в заявлении итальянской армии.

Злоумышленника уже останавливали в том же районе поздно вечером в понедельник за попытку ударить людей ручкой.

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По сообщениям СМИ, задержанный – нелегальный мигрант из Йемена. По словам свидетелей, он кричал "Аллах Акбар" во время ареста.

Ему было предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений государственному служащему.

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