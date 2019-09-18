Юнкер: риск "жесткого Brexit" по-прежнему очень высокий

Риск выхода Британии из ЕС без соглашения остается "очень реальным".

Об этом заявил в среду президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время обсуждения в Европарламенте последствий Brexit без соглашения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Юнкер, который в понедельник встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сказал, что Brexit без соглашения "может быть выбором Британии, но не нашим".

Главный камень преткновения в соглашении о Brexit – механизм по ирландской границе, так называемый "бэкстоп", который требует от Британии сохранить определенные правила торговли ЕС, чтобы избежать появления жесткой границы между членом ЕС Ирландией и частью Соединенного Королевства Северной Ирландией.

"У меня нет сентиментальной привязанности к бэкстопу", - сказал Юнкер, добавив, однако, что он по-прежнему привязан к цели, которой он служит, а не к созданию пограничных структур, которые могут нанести вред миру в Северной Ирландии.

Читайте также Джонсон заявил Юнкеру, что не будет просить ЕС отложить Brexit

"Я попросил премьер-министра Великобритании уточнить альтернативные варианты, которые он мог бы предложить. Пока такие предложения не сделаны, я не могу сказать вам, глядя вам прямо в глаза, что есть прогресс", - отметил президент Еврокомиссии.

Соглашение о Brexit, заключенное с ЕС предшественницей Джонсона Терезой Мэй, трижды отклонял парламент Великобритании, что побудило Мэй уйти в отставку.