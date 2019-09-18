ВР ратифікувала зміни до угоди з Туреччиною про стягнення податків

Верховна рада ратифікувала протокол про внесення змін до угоди між урядами України і Туреччини про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленням від сплати податків на доходи і майно.

За ухвалення відповідного закону про ратифікацію проголосували 320 народних депутатів, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на УНІАН.

Заступник міністра фінансів Юрій Гелетій заявив, що угода дозволить поліпшити обмін інформацією між країнами.

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"Протокол підписали 9 жовтня 2017 року в Києві. Положення протоколу повністю відповідають модельній конвенції Організації економічного співробітництва і розвитку. Зокрема, протокол передбачає нову редакцію статті про обмін інформацією", - сказав він.

Також, за словами Гелетія, протокол передбачає нову статтю про допомогу при стягненні податків.

"Країни надаватимуть допомогу одна одній при стягненні податкової заборгованості", - зазначив він.