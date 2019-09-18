ВР ратифицировала изменения в соглашение с Турцией о взыскании налогов

Верховная рада ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Украины и Турции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество.

За принятие соответствующего закона о ратификации проголосовали 320 народных депутатов, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на УНИАН.

Заместитель министра финансов Юрий Гелетий заявил, что соглашение позволит улучшить обмен информацией между странами.

"Протокол подписали 9 октября 2017 года в Киеве. Положения протокола полностью соответствуют модельной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития. В частности, протокол предусматривает новую редакцию статьи об обмене информацией", - сказал он.

Также, по словам Гелетия, протокол предусматривает новую статью о помощи при взимании налогов.

"Страны будут оказывать помощь друг другу при взыскании налоговой задолженности", - отметил он.