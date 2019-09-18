Уряд перепризначив уповноваженого у справах ЄСПЛ

Кабінет міністрів України перепризначив Івана Ліщину на посаду заступника міністра юстиції України - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Як пише "Європейська правда", про це повідомив сам Ліщина.

"Тільки що Кабінет міністрів України призначив мене на посаду заступника міністра — Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини", - повідомив Ліщина на своїй сторінці y Facebook в середу.

Нагадаємо, уряд звільнив Ліщину з цієї посади 5 вересня.

Ліщина працював на посаді з 2016 року. Він повідомив, що за цей час 840 рішень ЄСПЛ закриті в Комітеті міністрів Ради Європи як виконані за три роки, у порівнянні з 102 за всіх попередників разом.