Уряд звільнив уповноваженого у справах ЄСПЛ

Уряд звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції – уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне розпорядження розміщене на урядовому сайті.

"Звільнити Ліщину Івана Юрійовича з посади заступника міністра юстиції України – уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з 13 вересня 2019 р. за власним бажанням", - йдеться у тексті документу.

Ліщина працював на посаді з 2016 року. На своїй сторінці у Facebook він написав, що за цей час 840 рішень ЄСПЛ закриті в Комітеті міністрів Ради Європи як виконані за три роки, порівняно з 102 за всіх попередників разом.

"Це були успішні 38 місяців: 50 свідків по Криму та 80 по Донбасу, сотні документів, експертних висновків, відео та фотоматеріалів; дві нових заяви до ЄСПЛ проти РФ: щодо політв’язнів та моряків (по останнім Суд видав забезпечувальний захід щодо медичного обслуговування)", - написав він.

Зазначимо, що попри звільнення він все ж представлятиме Україну на слуханнях ЄСПЛ у скарзі проти Росії щодо Криму, яку розглядатимуть 11 вересня.

Загалом у середу Кабінет міністрів звільнив 36 заступників міністрів, які працювали в 12 міністерствах.