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Правительство переназначило уполномоченного по делам ЕСПЧ

Среда, 18 сентября 2019, 14:49

Кабинет министров Украины переназначил Ивана Лищину на должность заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил сам Лищина.

"Только что Кабинет министров Украины назначил меня на должность заместителя министра - Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека", - сообщил Лищина на своей странице y Facebook в среду.

Напомним, правительство уволило Лищину с этой должности 5 сентября.

Лищина работал в должности с 2016 года. Он сообщил, что за это время 840 решений ЕСПЧ закрыты в Комитете министров Совета Европы как выполненные за три года, по сравнению с 102 при всех предшественниках вместе.

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