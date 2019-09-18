Крадіжка мільярда у Молдові: заарештовано майно на сотні мільйонів леїв

Національний центр боротьби з корупцією Молдови заарештував майно компаній, причетних до крадіжки мільярда із банків Молдови у 2015 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Зазначається, що всього арештовано майна на суму 364 млн леїв (19,5 млн доларів) і конфісковано 11 автомобілів класу "люкс". Кому саме належить майно і автомобілі, в центрі не уточнили. Стверджується тільки, що авто належать компаніям одного з бенефіціаріїв крадіжки мільярда.

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Згідно з повідомленням, вилучили, в тому числі, броньовані автомобілі класу "люкс": Mercedes (GL, Maybach), Bentley і Toyota.

Днями у Молдові позбавили недоторканості, а потім затримали двох депутаток від партії "Шор", яких звинуватили у причетності до гучної крадіжки мільярда.

Нагадаємо, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

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У причетності до крадіжки мільярда стара влада Молдови звинуватила скандального бізнесмена Ілана Шора, главу партії "Шор". Шора було визнано винним судом першої інстанції, але він залишався на свободі через "затримку" апеляційних слухань (вважалося, що насправді – через його співпрацю з партією влади).

Ілан Шор після зміни влади втік з країни і зараз перебуває в Ізраїлі.