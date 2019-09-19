У Литві міністр поголив голову на знак солідарності з онкохворим прем’єром

Міністр охорони здоров'я Литви Ауреліюс Верига на знак солідарності з прем'єр-міністром Саулюсом Сквернялісом постригся наголо і виклав своє фото в Facebook.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Наявність або відсутність волосся - тимчасове явище. Це тільки форма, – заявив міністр. – Хочеться підтримати тих, для кого такі зміни - не їх вибір. В знак солідарності з прем'єром і з усіма, хто стикається з онкологічними захворюваннями".

Верига також побажав довіряти медицині, яка, за його словами, творить чудеса.

"Бажаю сил, рішучості, впевненості в собі і в медицині нашої країни, яка творить дива! Віра в свої сили і довіра до професійних лікарів допомагають подолати труднощі. Не сумнівайтеся в цьому. Давайте будемо єдині, солідарні і давайте допомагати один одному. Разом одужувати легше", – зазначив міністр.

Ауреліюс Верига

Нагадаємо, про стан свого здоров'я Саулюс Скверняліс розповів в останні дні літа. Після засідання уряду він визнав, що зіткнувся з онкологічним захворюванням – лімфомою.

Прем'єр сказав, що сподівається, що за вересень і жовтень його здоров'я повністю відновиться.