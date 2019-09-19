Лавров заявив Маасу, що Україна в Мінську не підтримала узгоджене в Парижі

18 вересня з ініціативи німецької сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Обговорено перспективи виконання Мінського комплексу заходів щодо врегулювання в Україні в ситуації, коли пропозиції, розглянуті на зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату", не були підтримані представником Києва на засіданні Контактної групи в Мінську 18 вересня 2019 року", - сказано в заяві.

Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про те, що він 2 вересня на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Парижі дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

Пристайко дав згоду на те, що закон про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів, а остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ про визнання виборів чесними.

Міністр наголосив, що для проведення виборів на окупованій частині Донбасу спочатку мають бути створені відповідні умови.

Представник України у Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма так само заявив в середу в Мінську, що реалізація "формули Штайнмаєра" про місцеві вибори можлива тільки за виконання низки безпекових умов.

У відповідь російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення сил та засобів в районі Золотого та Петрівського.

Зазначимо, Пристайко напередодні також провів телефонну розмову з Маасом, проте на сайті МЗС про неї наразі не повідомляли.

Як відомо, Росія вимагає від України офіційного письмового підтвердження "формули Штайнмаєра" як умови для "нормандської" зустрічі на найвищому рівні.

"Вчорашня ситуація зайвий раз підтверджує правоту позиції, яку займає президент Путін: що зустріч заради зустрічі навряд чи може бути результативною, і для того, щоб зібратися, спочатку потрібно виконати велику підготовчу роботу", - сказав речник Кремля Дмитрій Пєсков, зазначивши, що ця підготовча робота "зустрічається з труднощами".

"Ми знаємо, що "формула Штайнмаєра"не була чимось обумовлена, відповідно, висунення [Києвом] умов [для підписання відповідного документа] - це нова позиція для всіх країн, які раніше декларували свою згоду з цією формулою", - підкреслив представник Кремля, цитує ТАСС.

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