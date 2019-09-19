Лавров заявил Маасу, что Украина в Минске не поддержала согласованное в Париже

18 сентября по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мероприятий по урегулированию в Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года", - говорится в заявлении.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что он 2 сентября на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Париже дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Пристайко дал согласие на то, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей вступает в силу в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о признании выборов честными.

Министр отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма также заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" о местных выборах возможна только при выполнении ряда условий по безопасности.

В ответ российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения сил в районе Золотого и Петровского.

Отметим, Пристайко накануне также провел телефонный разговор с Маасом, однако на сайте МИД о нем пока не сообщали.

Как известно, Россия требует от Украины официального письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" как условия для "нормандской встречи" на высшем уровне.

"Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу", - сказал Песков, отметив, что эта подготовительная работа "встречается с трудностями".

"Мы знаем, что "формула Штайнмайера" не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение [Киевом] условий [для подписания соответствующего документа] - это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой", - подчеркнул представитель Кремля, цитирует ТАСС.

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