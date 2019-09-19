У Чорногорії арештували лідерів проросійської партії

У Подгориці суд арештував лідерів проросійської партії "Справжня Чорногорія", яких затримали напередодні запланованої акції протесту перед чорногорською прокуратурою.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Vijesti.

Партійні активісти збиралися провести акцію через оприлюднені записи розмов, які свідчать про причетність керівництва прокуратури до корупції. Проте опозиціонерів звинуватили у порушенні закону про громадський порядок.

Крім лідера партії Марко Мілачича, також були заарештовані секретар "Справжньої Чорногорії" Владислав Дайкович та член партії Драгоє Влахович.

Остання протестна акція в Подгориці відбулася напередодні суду над організаторами спроби державного перевороту в травні цьогоріч. Тоді опозиціонери спалили опудало головного обвинувача на процесі, спеціального прокурора Мілівоє Катніча.

Мілачіч торік балотувався у президенти Чорногорії.