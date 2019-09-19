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В Черногории арестовали лидеров пророссийской партии

Четверг, 19 сентября 2019, 11:40

В Черногории суд арестовал лидеров пророссийской партии "Настоящая Черногория", задержанных накануне запланированной акции протеста перед черногорской прокуратурой.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Vijesti.

Партийные активисты собирались провести акцию из-за обнародованных записей разговоров, которые свидетельствуют о причастности руководства прокуратуры к коррупции. Однако оппозиционеров обвинили в нарушении закона об общественном порядке.

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Вместе с Милачичем также были арестованы секретарь "Настоящей Черногории" Владислав Дайкович и член партии Драгое Влахович.

Последняя протестная акция в Подгорице состоялась накануне суда над организаторами попытки государственного переворота в мае в этом году. Тогда оппозиционеры сожгли чучело главного обвинителя на процессе, специального прокурора Миливое Катнича.

Милачич в прошлом году баллотировался в президенты Черногории.

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