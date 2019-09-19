"Напад на правову державу": Нідерланди шоковані замовним вбивством адвоката

В Амстердамі біля свого будинку був застрелений адвокат, який брав участь в гучній судовій справі щодо банди наркоторговців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

44-річний Дерк Вірсум був адвокатом державного свідка у справі проти членів банди, звинувачених в п'яти вбивствах в період з 2015 по 2017 роки.

Дерк Вірсум

Вбивство сталося в середу близько 07:30 за місцевим часом. Поліція заявила, що розшукує молодого чоловіка, одягненого в чорну кофту з капюшоном, який втік з місця злочину після стрілянини.

Вірсум захищав члена банди, який став свідком державного обвинувачення. ЗМІ називали свідка Набіль Б, а також повідомили, що його брат був застрелений минулого року.

Люди приносять квіти до будинку загиблого адвоката

П'ять вбивств в Утрехті і Амстердамі були названі війнами "Mocro Maffia", за аналогією з назвою одноіменного детективного серіалу. Основними підозрюваними в цих вбивствах є двоє голландських злочинців марокканського походження: Рідуан Тагі і Саїд Раззукі. Європол відносить їх до числа "найбільш розшукуваних втікачів" Європи.

"Після цього жорстокого вбивства подолана нова межа: тепер навіть люди, які просто виконують свою роботу, більше не почувають себе в безпеці", - сказав начальник голландської поліції Ерік Акербум.

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Ян Струйс з профспілки співробітників поліції заявив, що "організована злочинність повністю вийшла з-під контролю". Він сказав, що Нідерланди перетворилися на "наркодержаву".

Прем'єр-міністр Марк Рютте назвав вбивство "жахливим" і "нападом на наш конституційний лад".

Міністр юстиції Ферден Грапперхаус сьогодні вранці провів зустріч з представниками прокуратури, Ради із судової влади та Асоціації адвокатів.

Він заявив, що на зустрічі обговорювалися заходи з боку спеціальної групи безпеки під егідою Національного координатора по боротьбі з тероризмом. Ця команда повинна, крім іншого, захищати адвокатів.

Сьогодні в Амстердамі приспущені прапори на будівлях всіх судів і на будівлі Судової ради. "Крім особистої драми, ця подія також представляє серйозну загрозу нашій правовій державі", - заявили в раді.

Сьогодні також стало відомо, що вранці в Амстердамі застрелили 32-річного футболіста Келвіна Мейнарда. Його вбили у власній машині, а поліція шукає двох підозрюваних, які втекли на чорному скутері.

Офіцери з пожежної частини поблизу намагалися допомогти Мейнарду, але він згодом помер від отриманих травм. Мейнард грав за англійські клуби нижчих дивізіонів, а в останні роки виступав за голландські команди на регіональному рівні.