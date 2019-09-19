"Нападение на правовое государство" Нидерланды шокированы заказным убийством адвоката

В Амстердаме возле своего дома был застрелен адвокат, участвовавший в нашумевшем судебном деле в отношении банды наркоторговцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

44-летний Дерк Вирсум был адвокатом государственного свидетеля по делу против членов банды, обвиняемых в пяти убийствах в период с 2015 по 2017 годы.

Дерк Вирсум

Убийство произошло в среду около 07:30 по местному времени. Полиция заявила, что разыскивает молодого человека, одетого в черную кофту с капюшоном, который скрылся с места преступления после стрельбы.

Вирсум защищал члена банды, который стал свидетелем государственного обвинения. СМИ называли свидетеля Набилем Б., а также сообщили, что его брат был застрелен в прошлом году.

Люди приносят цветы к дому погибшего адвоката

Пять убийств в Утрехте и Амстердаме были названы войнами "Mocro Maffia", по аналогии с названием одноименного детективного сериала. Основными подозреваемыми в этих убийствах являются двое голландских преступников марокканского происхождения: Ридуан Таги и Саид Раззуки. Европол относит их к числу "самых разыскиваемых беглецов" Европы.

"После этого жестокого убийства перейдена новая граница: теперь даже люди, которые просто выполняют свою работу, больше не чувствуют себя в безопасности", - сказал начальник голландской полиции Эрик Акербум.

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Ян Струйс из профсоюза сотрудников полиции заявил, что "организованная преступность полностью вышла из-под контроля". Он сказал, что Нидерланды превратились в "наркогосударство".

Премьер-министр Марк Рютте назвал убийство "ужасным" и "нападением на наш конституционный строй".

Министр юстиции Ферден Грапперхаус сегодня утром провел встречу с представителями прокуратуры, Совета по судебной власти и Ассоциации адвокатов.

Он заявил, что на встрече обсуждались меры со стороны специальной группы безопасности под эгидой Национального координатора по борьбе с терроризмом. Эта команда должна, помимо прочего, защищать адвокатов.

Сегодня в Амстердаме приспущены флаги на зданиях всех судов и на здании Судебного совета. "Кроме личной драмы, это событие также представляет серьезную угрозу нашему правовому государству", - заявили в совете.

Сегодня также стало известно, что утром в Амстердаме застрелили 32-летнего футболиста Келвина Мейнарда. Его убили в собственной машине, а полиция ищет двух подозреваемых, которые скрылись на черном скутере.

Офицеры из пожарной части вблизи пытались помочь Мейнарду, но он впоследствии умер от полученных ран. Мейнард играл за английские клубы низших дивизионов, а в последние годы выступал за голландские команды на региональном уровне.