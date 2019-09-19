Засідання парламенту Швейцарії перервали співочі активісти

Близько 40 протестувальників перервали засідання в швейцарському парламенті в четвер, щоб привернути увагу до проблеми зміни клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Кліматичні активісти з групи Klimastreik заспівали італійську народну пісню "Bella Ciao", яка стала глобальним гімном свободи.

Zeit der netten Worte ist vorbei - es braucht Taten. #Klimastreik im Bundeshaus. pic.twitter.com/Mc6WsAWiTK — Mattea Meyer (@meyer_mattea) September 19, 2019

Протест влаштували, щоб показати швейцарським депутатам, що молоді люди в країні хочуть амбітного і конкретного плану по боротьбі зі зміною клімату, сказав один з демонстрантів швейцарському інформаційному агентству SDA.

Активіст додав, що парламент обговорює різні кроки, але часу для обговорення не залишилося.

Перерва в парламентському засіданні тривала близько п'яти хвилин. Активісти ігнорували заклики президента нижньої палати парламенту припинити протест. Зрештою їх вивели з приміщення співробітники служби безпеки.