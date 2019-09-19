Заседание парламента Швейцарии прервали поющие активисты

Около 40 протестующих прервали заседание в швейцарском парламенте в четверг, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Климатические активисты из группы Klimastreik спели итальянскую народную песню "Bella Ciao", которая стала глобальным гимном свободы.

Zeit der netten Worte ist vorbei - es braucht Taten. #Klimastreik im Bundeshaus. pic.twitter.com/Mc6WsAWiTK — Mattea Meyer (@meyer_mattea) September 19, 2019

Протест устроили, чтобы показать швейцарским депутатам, что молодые люди в стране хотят амбициозного и конкретного плана по борьбе с изменением климата, сказал один из демонстрантов швейцарскому информационному агентству SDA.

Активист добавил, что парламент обсуждает различные шаги, но времени для обсуждения не осталось.

Перерыв в парламентском заседании длился около пяти минут. Активисты игнорировали призывы президента нижней палаты парламента прекратить протест. В конце концов их вывели из помещения сотрудники службы безопасности.