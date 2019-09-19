Швейцарський чиновник запропонував приєднати італійську комуну

Міністр уряду швейцарського італомовного кантону Тічино Норманн Гоббі запропонував приєднати до країни італійську комуну Кампіоне, яка є ексклавом у швейцарському кантоні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo, міністр вважає, що так можна врятувати населений пункт від економічного занепаду.

Італійський ексклав Кампіоне д'Італія на озері Лугано оточений швейцарською територією. Торік він опинився в кризі, коли казино, що належало місцевому муніципалітету, збанкрутувало.

Громада зіштовхнулася із загрозою боргу на більш ніж 100 мільйонів євро. У результаті банкрутства понад 500 осіб втратили роботу.

Тепер місцевий міністр кантону Тічино Норманн Гоббі пропонує приєднати комуну до Швейцарії, оскільки Італія не може вивести її з кризи.

Рік тому після банкрутства казино жителі Кампіоне подали петицію, яка вимагала приєднання до Швейцарії. Але половина населення як і раніше проти цього.

Реакція італійських політиків на пропозицію Гоббі була жорсткою. У місцевих ЗМІ свої думки опублікували представники обох партій влади. Вони заявили, що Італія не продається.

Кампіоне д'Італія адміністративно входить в провінцію Комо регіону Ломбардія, проте територіально знаходиться за межами Італії.