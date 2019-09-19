Швейцарский чиновник предложил присоединить итальянскую коммуну

Министр правительства швейцарского италоязычного кантона Тичино Норманн Гобби предложил присоединить к стране итальянскую коммуну Кампионе, которая является эксклавом в швейцарском кантоне.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo, министр считает, что так можно спасти населенный пункт от экономического упадка.

Итальянский эксклав Кампионе д'Италия на озере Лугано окружен швейцарской территорией. В прошлом году он оказался в кризисе, когда казино, принадлежавшее местному муниципалитету, обанкротилось.

Община столкнулась с угрозой долга на более чем 100 млн евро. В результате банкротства более 500 человек потеряли работу.

Теперь местный министр кантона Тичино Норманн Гобби предлагает присоединить коммуну к Швейцарии, поскольку Италия не может вывести ее из кризиса.

Год назад после банкротства казино жители Кампионе подали петицию, которая требовала присоединения к Швейцарии. Но половина населения по-прежнему против этого.

Реакция итальянских политиков на предложение Гобби была жесткой. В местных СМИ свои мысли опубликовали представители обеих партий власти. Они заявили, что Италия не продается.

Кампионе д'Италия административно входит в провинцию Комо региона Ломбардия, однако территориально находится за пределами Италии.