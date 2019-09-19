Украина подтвердила Польше готовность выполнить главное требование Варшавы

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявляет, что Украина ожидает от Польши необходимую документацию для начала проведения поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом Бородянский сообщил после встречи с послом Польши Бартошем Цихоцкого.

"Во исполнение договоренностей президентов Украины и Польши принял сегодня посла Республики Польша Бартоша Цихоцкого. Со своей стороны подтвердил заявление президента Украины о снятии ограничений на поисково-эксгумационные работы", - сообщил Бородянский на своей странице в Facebook.

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Вопрос запрета поисково-эксгумационных работ на территории Украины на протяжении многих месяцев был одним из самых острых в польско-украинских отношениях. Напомним, после демонтажа памятника воинам УПА на кладбище в Грушовичах на Подкарпатье в 2017 году власти Украины запретили эксгумацию и поиск польских тел.

Варшава настаивала, чтобы Украина в одностороннем порядке возобновила эксгумации. Украина считала, что поисково-эксгумационные работы могут быть возобновлены синхронно с решением проблемы украинских мест памяти в Польше.

Бородянский отметил, что получил от посла Польши письмо-обращение польской стороны о предоставлении соответствующих разрешений на проведение работ и пообещал оперативно дать ответ.

"Разъяснил польской стороне процедуры, которые действуют в сфере проведения поисковых работ, и призвал польскую сторону подать как можно быстрее документацию в соответствии с существующими процедурами для того, чтобы начать работы", - отметил Бородянский.

По словам министра, он "заверил посла в полной поддержке всего процесса проведения работ".

Бородянский также выразил надежду на тесное сотрудничество с Минкультуры и Институтом национальной памяти Польши в вопросе восстановления украинских мест памяти в Польше.

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Во время визита в Польшу Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы.

Он также предложил своему польскому коллеге Анджею Дуди построить на границе двух стран "общий мемориал примирения".