МЗС РФ повідомило про другу за добу розмову Лаврова і Мааса про Донбас

Глави МЗС Росії та Німеччини Сергєй Лавров і Гайко Маас провели другу за добу телефонну розмову, яка стосувалася реалізації "формули Штайнмаєра" на Донбасі.

Про розмову міністрів 19 вересня МЗС РФ повідомило на своєму офіційному сайті у четвер ввечері.

Зазначається, що друга розмова, як і перша, відбулася з ініціативи німецької сторони. Між розміщенням повідомлень про обидві розмови на сайті МЗС РФ не минуло доби.

Міністерство повідомило, що дипломати продовжили обговорення шляхів реалізації рішень самітів в Парижі і Берліні в 2015-2016 роках в "нормандському форматі" щодо закріплення "формули Штайнмаєра", а також розведення сил і засобів на пілотних ділянках в Петровському і Золотому.

"Розглянуто ситуацію в зв'язку зі зривом делегацією Києва в ході засідання контактної групи в Мінську 18 вересня узгодження відповідних пропозицій, раніше схвалених на зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату", - заявили в МЗС РФ.

Повідомляється, що міністри домовились залишатися в щільному контакті для забезпечення безумовного виконання Мінського комплексу заходів.

Як відомо, Росія вимагає від України офіційного письмового підтвердження "формули Штайнмаєра" як умови для "нормандської" зустрічі на найвищому рівні.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про те, що він 2 вересня на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Парижі дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

Виходячи з наявної інформації, згода Пристайка на зустрічі 2 вересня була попередньою - йшлося про погодження тексту формули, а не її офіційного затвердження з боку держави.

В останні дні у Києві точиться дискусія про можливість застосування "формули Штайнмаєра" для врегулювання на Донбасі.

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