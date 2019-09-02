Прем'єр Грузії сьогодні оголосить про відставку - ЗМІ

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе 2 вересня зробить заяву про відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Перший канал" Грузії.

Точна тема заяви Мамуки Бахтадзе невідома, проте це анонсоване звернення може бути пов'язаним з відставкою з посади прем'єр-міністра, про що повідомлялося останніми днями.

Члени партії влади обговорили заплановані зміни уряду на засіданні парламентської більшості 1 вересня, але депутати не уточнили, якими будуть зміни.

У коаліції заявили, що прем'єр-міністр зробить заяву і громадськість "матиме велику кількість інформації".

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За інформацією IPN, на посаді прем'єр-міністра Мамуку Бахтадзе змінить нині чинний міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія, а на посаду глави МВС повернеться Іраклій Гарібашвілі, який вже керував цим відомством кілька років тому.

Як повідомили агентству поінформовані особи, офіційну заяву з приводу змін в Кабміні буде зроблено, імовірно, на наступному тижні.

Нагадаємо, відставки Гахарії вимагали протестувальники в Тбілісі.

У заворушеннях 20-21 червня біля парламенту Грузії постраждали 240 осіб, зокрема 80 правоохоронців. Гахарію звинувачували у надмірному застосуванні сили правоохоронцями: поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу та стріляла гумовими кулями.

Прокуратура Грузії кваліфікувала спробу штурму парламенту як спробу перевороту.