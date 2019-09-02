Премьер Грузии сегодня объявит об отставке - СМИ

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Первый канал" Грузии.

Точная тема заявления Мамуки Бахтадзе неизвестна, однако это анонсированное обращение может быть связано с отставкой с ​​должности премьер-министра, о чем сообщалось в последние дни.

Члены партии власти обсудили запланированные изменения правительства на заседании парламентского большинства 1 сентября, но депутаты не уточнили, какими будут изменения.

В коалиции заявили, что премьер-министр сделает заявление и общественность "получит больше информации".

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По информации IPN, в должности премьер-министра Мамуку Бахтадзе сменит ныне действующий министр внутренних дел Георгий Гахария, а на должность главы МВД вернется Ираклий Гарибашвили, который уже руководил этим ведомством несколько лет назад.

Как сообщили агентству информированные лица, официальное заявление по поводу изменений в Кабмине будет сделано, вероятно, на следующей неделе.

Напомним, отставки Гахарии требовали протестующие в Тбилиси.

В беспорядках 20 -21 июня возле парламента Грузии пострадали 240 человек, в том числе 80 стражей порядка. Гахарию обвиняли в чрезмерном применении силы правоохранителями: полиция разгоняла людей с помощью слезоточивого газа и стреляла резиновыми пулями.

Прокуратура Грузии квалифицировала попытку штурма парламента как попытку переворота.