Італія: популісти винесуть коаліційну угоду на онлайн-голосування

Італійський "Рух 5 зірок" закликав своїх членів взяти участь в онлайн-голосуванні у вівторок про те, чи підтримують вони потенційну коаліційну угоду з Демократичною партією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте заявив у неділю, що очікує завершити переговори щодо нового уряду до середи, оскільки "5 зірок" і Демократична партія досі ведуть інтенсивні дискусії щодо спільного порядку денного та посад у Кабміні.

"Це буде у вівторок, найпізніше в середу", - сказав Конте, коли його запитали, коли він повідомить президентові Серджо Маттареллі про програму та склад нового уряду.

"Очевидно, я впевнений у позитивному результаті", - додав він.

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Незважаючи на розбіжності щодо політики та міністерських ролей, протягом вихідних представники обох партій виступали на підтримку коаліції.

Якщо цього тижня не буде укладено жодної угоди, Маттарела, як очікується, розпустить парламент і призначить дату дострокових виборів.

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