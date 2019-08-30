Глава МВС Італії закликав своїх прихильників до протестів у Римі

Глава МВС Італії Маттео Сальвіні закликав своїх прихильників провести протести в Римі на тлі формування нового уряду без його правої партії "Ліга".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сальвіні заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

"Суббота, 19 жовтня, всі в Римі, у великий і мирний день італійської гордості, гордості працьовитої більшості тих, хто не схиляє голови", - сказав він.

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Сальвіні, який досі номінально є міністром внутрішніх справ, звинуватив Брюссель і Берлін у змові з метою усунути "Лігу" від влади.

Він окремо розкритикував єврокомісара Гюнтера Еттінгера, який сказав, що об'єднання Демократичної партії і "Руху 5 зірок" було б "відмінною новиною" для Італії та ЄС.

Сальвіні також запланував серію мітингів по всій Італії перед демонстрацією в Римі, в той час як його союзник, партія "Брати Італії", закликали людей виходити на вулиці.

Нагадаємо, президент Італії Cерджо Маттарелла попросив виконувача обов'язків прем'єр-міністра Джузеппе Конте сформувати новий уряд.

Конте має отримати вотум довіри в обох палатах парламенту, щоб знову стати прем'єр-міністром.

Він подав у відставку днями після того, як Сальвіні вирішив спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.

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