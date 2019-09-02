Италия: популисты вынесут коалиционное соглашение на онлайн-голосование

Итальянское "Движение 5 звезд" призвало своих членов принять участие в онлайн-голосовании во вторник о том, поддерживают ли они потенциальное коалиционное соглашение с Демократической партией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Исполняющий обязанности премьер-министра Италии Джузеппе Конте заявил в воскресенье, что ожидает завершения переговоров по новому правительству в среду, поскольку "5 звезд" и Демократическая партия до сих пор ведут интенсивные дискуссии о совместной повестке дня и должностях в Кабмине.

"Это будет во вторник, самое позднее в среду", - сказал Конте, когда его спросили, когда он сообщит президенту Серджо Маттарелле о программе и составе нового правительства.

"Очевидно, я уверен в положительном результате", - добавил он.

Несмотря на разногласия относительно политики и министерских ролей, в течение выходных представители обеих партий выступали в поддержку коалиции.

Если этой неделе не будет заключено никакого соглашения, Маттарелла, как ожидается, распустит парламент и назначит дату досрочных выборов.

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