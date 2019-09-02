Страйк зірвав рейси в аеропорту Амстердама

Десятки рейсів були скасовані або затримані в аеропорту Амстердама "Схіпхол" в понеділок вранці через страйк наземного персоналу голландського дочірнього підприємства Air France-KLM.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Двогодинна зупинка роботи з шостої до восьмої ранку за місцевим часом мала на меті вплинути на поточні переговори між профспілками та авіакомпанією щодо оплати праці та умов.

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Переговори між сторонами щодо нової колективної угоди розпочалися у травні, коли профспілки вимагали підвищення заробітної плати на 8% протягом двох років, а також більше штатних працівників та кращий робочий час.

У четвер KLM запропонувала підвищення заробітної плати на 6-7% за три роки, що профспілки відхилили.

Наземні екіпажі KLM обслуговують рейси Air France, а також Delta та інших союзних авіакомпаній SkyTeam.