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Забастовка сорвала рейсы в аэропорту Амстердама

Понедельник, 2 сентября 2019, 10:49

Десятки рейсов были отменены или задержаны в аэропорту Амстердама "Схипхол" в понедельник утром из-за забастовки наземного персонала голландского дочернего предприятия Air France-KLM.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Двухчасовая остановка работы с шести до восьми утра по местному времени имела целью повлиять на текущие переговоры между профсоюзами и авиакомпанией по оплате труда и условиям.

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Переговоры между сторонами по новому коллективному договору начались в мае, когда профсоюзы требовали повышения заработной платы на 8% в течение двух лет, а также больше штатных работников и улучшения рабочего времени.

В четверг KLM предложила повышение заработной платы на 6-7% за три года, что профсоюзы отклонили.

Наземные экипажи KLM обслуживают рейсы Air France, а также Delta и других союзных авиакомпаний SkyTeam.

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