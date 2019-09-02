Смертельний напад у Ліоні скоїв афганець, який отримав притулок у 2018 році

Напад у передмісті Ліона, внаслідок якого загинув перехожий і вісім осіб отримали поранення, скоїв 33-річний афганець, який отримав притулок у 2018 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Le Figaro з посиланням на джерела у французькому Офісі імміграції та інтеграції (OFII).

За даними видання, афганець отримав притулок у Франції під особливим статусом "додаткового захисту".

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Прокурор Ліона заявив, що підозрюваний був відомий під декількома особистостями і трьома датами народження. Прибувши до Франції 2016 року, чоловік отримав в травні 2018 року "додатковий захист" від Французького управління по захисту біженців та осіб без громадянства (OFPRA), "видаючи себе за народженого в 1986 році".

За французькими законами, додатковий захист надається "будь-якій особі, становище якої не відповідає визначенню статусу біженця, але для якої є серйозні і перевірені підстави вважати, що в його країні буде існувати реальний ризик загрози життю, такий як смертна кара, тортури або збройний конфлікт".

Підозрюваний після отримання такого статусу мав тимчасовий дозвіл на проживання на один рік з можливістю продовження. Термін дії закінчувався в 2020 році, що означає, що його дозвіл продовжували як мінімум один раз.

З 2018 року чоловік, як і раніше, жив у центрі для прохачів притулку. У прокуратурі заявили, що поки не мають у своєму розпорядженні даними про його зв'язки з будь-якою терористичною організацією.