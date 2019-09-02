Смертельное нападение в Лионе совершил афганец, получивший убежище в 2018 году

Нападение в пригороде Лиона, в результате которого погиб прохожий и восемь человек получили ранения, совершил 33-летний афганец, который получил убежище в 2018 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники во французском Офисе иммиграции и интеграции (OFII).

По данным издания, афганец получил убежище во Франции под особым статусом "дополнительной защиты".

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Прокурор Лиона заявил, что подозреваемый был известен под несколькими личностями и тремя датами рождения. Прибыв во Францию ​​в 2016 году, мужчина получил в мае 2018 года "дополнительную защиту" от Французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA), "выдавая себя за рожденного в 1986 году".

По французским законам, дополнительная защита предоставляется "любому лицу, положение которого не соответствует определению статуса беженца, но для которого есть серьезные и проверенные основания полагать, что в его стране будет существовать реальный риск угрозы жизни, такой как смертная казнь, пытки или вооруженный конфликт".

Подозреваемый после получения такого статуса имел временный вид на жительство на один год с возможностью продления. Срок действия заканчивался в 2020 году, что означает, что его разрешение продлевали как минимум один раз.

С 2018 года мужчина по-прежнему жил в центре для просителей убежища. В прокуратуре заявили, что пока не располагают данными о его связи с террористической организацией.