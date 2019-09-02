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Британія: мало не знищене проривом дамби місто переживає туристичний бум

Понеділок, 2 вересня 2019, 15:13

Сотні туристів приїжджають до британського містечка Вейл Бридж, яке кілька тижнів тому мало не стерло з лиця землі проривом дамби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Independent.

Тисячі жителів Вейл Бридж були евакуйовані у серпні, оскільки неподалік почала руйнуватися дамба і 280 мільйонів галонів води могли затопити довколишні райони.

 

Тепер же, коли загроза минула,  до міста потягнулись туристи.

Кафе і магазини повідомляють про рекордну кількість відвідувачів. Місцевим жителям тепер найчастіше ставлять питання: "Де гребля?", тому з'явились щодо створення спеціальних вивісок, щоб вказати туристам правильний напрямок.

Окремі люди називають таку популярність "ефектом Чорнобиля".

"І звісно ж тут немає загрози радіції" - каже голова міськеї ради Вейл Бриджу Мартін Томас.

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Велика Британія
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