Британія: мало не знищене проривом дамби місто переживає туристичний бум

Сотні туристів приїжджають до британського містечка Вейл Бридж, яке кілька тижнів тому мало не стерло з лиця землі проривом дамби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Independent.

Тисячі жителів Вейл Бридж були евакуйовані у серпні, оскільки неподалік почала руйнуватися дамба і 280 мільйонів галонів води могли затопити довколишні райони.

Тепер же, коли загроза минула, до міста потягнулись туристи.

Кафе і магазини повідомляють про рекордну кількість відвідувачів. Місцевим жителям тепер найчастіше ставлять питання: "Де гребля?", тому з'явились щодо створення спеціальних вивісок, щоб вказати туристам правильний напрямок.

Окремі люди називають таку популярність "ефектом Чорнобиля".

"І звісно ж тут немає загрози радіції" - каже голова міськеї ради Вейл Бриджу Мартін Томас.