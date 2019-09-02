Британия: едва не уничтоженный прорывом дамбы город переживает туристический бум

Сотни туристов приезжают в британський городок Вейл Бридж, который несколько недель назад был чуть не стерт с лица земли прорывом дамбы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Тысячи жителей Вейл Бридж были эвакуированы в августе, поскольку неподалеку начала разрушаться дамба и 280 миллионов галлонов воды могли затопить близлежащие районы.

Теперь же, когда угроза миновала, в город потянулись туристы.

Кафе и магазины сообщают о рекордном количестве посетителей. Местным жителям теперь чаще всего задают вопрос: "Где плотина?", поэтому появились относительно создания специальных вывесок, чтобы указать туристам правильное направление.

Отдельные люди называют такую популярность "эффектом Чернобыля".

"И конечно же здесь нет угрозы радиции" - говорит председатель городского совета Вейл Бриджа Мартин Томас.