У США заявили, що перевага НАТО над Росією скоротилася

НАТО втрачає перевагу над Росією, тож союзники повинні зробити все, щоб кожне їхнє рішення ґрунтувалося на стратегії.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Росія – конкурент, і перевага НАТО над Росією, яка відроджується, скоротилася", – заявив генерал.

Данфорд заявив, що глави оборонних відомств Альянсу "розуміють це", і тому Альянс схвалив у травні нову стратегію.

"Ми вносимо узгодженість у процеси планування, які відбуваються в рамках НАТО, і колективні зусилля з розвитку потенціалу", – сказав Данфорд, коментуючи широку концепцію Альянсу в сфері оборони і стримування.

Читайте також Україна представить НАТО проєкт нової Стратегії національної безпеки

"Ситуація багато в чому схожа на становище в США. Ми не стикалися з серйозною конкуренцією в 1990-х роках, і тепер потрібно приймати набагато більш продумані рішення в процесі розвитку потенціалу, оцінок, розробки концепцій і стратегії - саме це має бути в центрі уваги", – сказав Данфорд.

Він зазначив, що Альянс досяг прогресу в підтримці "360-градусної безпеки" в рамках нової стратегії і мінливого середовища.