В США заявили, что превосходство НАТО над Россией уменьшилось

НАТО теряет преимущество над Россией, поэтому союзники должны сделать все, чтобы каждое их решение основывалось на стратегии.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Россия - конкурент, и преимущество НАТО над Россией, возрождается, сократилось", - заявил генерал.

Данфорд заявил, что главы оборонных ведомств альянса "понимают это", и поэтому альянс одобрил в мае новую стратегию.

"Мы вносим согласованность в процессы планирования, которые проходят в рамках НАТО, и коллективные усилия по развитию потенциала", - сказал Данфорд, комментируя широкую концепцию альянса в области обороны и сдерживания.

Читайте также Украина представит НАТО проект новой Стратегии национальной безопасности

"Ситуация во многом похожа на положение в США. Мы не сталкивались с серьезной конкуренцией в 1990-х годах, и теперь нужно принимать гораздо более продуманные решения в процессе развития потенциала, оценок, разработки концепций и стратегии - именно это должно быть в центре внимания", - сказал Данфорд.

Он отметил, что альянс достиг прогресса в поддержке "360-градусной безопасности" в рамках новой стратегии и меняющейся среды.