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У Лаврова ответили послу Украины в Сербии, призвавшему мир к развалу РФ

Пятница, 20 сентября 2019, 08:33

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости "развала России".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий", - отметила Захарова в своем Facebook.

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"Но вместо работы над ошибками киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли", - добавила она.

Напомним, посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать распад России своей стратегической политикой.

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