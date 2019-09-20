У Белграді запустили спільні патрулі поліції Сербії та Китаю

У Белграді почали діяти спільні патрулі китайських та сербських поліцейських, завдання яких, серед іншого, сприяти перебуванню китайських туристів у Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Китайські та сербські поліцейські разом патрулюватимуть центр міста та аеропорт Белграда, а спільні операції планують провести ще у двох містах: Нові Сад та Смедерево.

Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович заявив, що китайці складають більшість туристів у Сербії, і що їх кількість 2019 року, як очікується, буде на 40% більшою, ніж торік.

Посол Китаю Чен Бо заявила, що співпраця між двома країнами розвивається швидко і що через зростаючу кількість китайських громадян, які відвідують Сербію, важливо формувати спільні патрулі.

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"З моменту набуття чинності безвізового режиму кількість китайських туристів в Сербії зросла, і патрульні служби допоможуть цим туристам почувати себе безпечніше в Сербії", - заявила Чен Бо, додавши, що китайські поліцейські не тільки слідкуватимуть за правопорядком, але також виступають як посли Китаю в Сербії.