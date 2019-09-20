В Белграде запустили совместные патрули полиции Сербии и Китая

В Белграде начали действовать совместные патрули китайских и сербских полицейских, задача которых, среди прочего, способствовать нахождению китайских туристов в Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Китайские и сербские полицейские будут вместе патрулировать центр города и аэропорт Белграда, а совместные операции планируют провести еще в двух городах: Нови Сад и Смедерево.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что китайцы составляют большинство туристов в Сербии, и их количество в 2019 годк, как ожидается, будет на 40% больше, чем в прошлом году.

Посол Китая Чен Бо заявила, что сотрудничество между двумя странами развивается быстро и из-за растущего количества китайских граждан, посещающих Сербию, важно формировать совместные патрули.

"С момента вступления в силу безвизового режима количество китайских туристов в Сербии возросло, и патрульные службы помогут этим туристам чувствовать себя безопаснее в Сербии", - заявила Чен Бо, добавив, что китайские полицейские не только будут следить за правопорядком, но также выступать как послы Китая в Сербии.